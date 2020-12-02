Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir aslen nereli?

Son yılların en fazla beğenilen ekran yüzleri arasında yer alan Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide Zeynep Karaca karakterine hayat veriyor. Küçük yaşlarda ailesi tarafından zengin bir aileye evlatlık olarak verilen Zeynep'in yıllar sonra yine mahallesine dönerek mahalleden Mehdi adında bir adamla evlenmeleri ve süregelen olaylar dizide konu alınıyor. Peki Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? İşte Demet Özdemir biyografisi...



DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir (d. 26 Şubat 1992; Kocaeli), Türk dizi ve sinema oyuncusu. Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura (dizi), Çilek Kokusu, No.: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle tanındı.

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı. Özdemir bir röportajda belirttiği babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı. 2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.[10] 2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir romandan uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.