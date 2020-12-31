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31.12.2020 - 19:23 |

Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? O Ses Demet Özdemir nereli?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ile adını daha çok duyuran Demet Özdemir bu akşam O Ses Türkiye sahnesinde. O Ses Türkiye yılbaşı özel programında jüri karşısında şarkı söyleyecek olan Demet Özdemir kimdir? İşte Demet Özdemir'in hayatına dair bilgiler.

Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? O Ses Demet Özdemir nereli?
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Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? O Ses Türkiye'de sahne alan Demet Özdemir'in hayatına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, Demet Özdemir hangi dizilerde rol aldı?

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

 Mustafa Sandal'ın Ateş Et ve Unut adlı klibinde yer aldı. İlk televizyon deneyimini, 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide Aylin karakterini canlandırarak yaşadı. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide Alya karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise Demet karakterini canlandırdı. 2015 yılında Star TV'de yayımlanan Çilek Kokusu adlı dizide Aslı karakterini canlandırdı. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynadı.

2016-2017 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan No.:309 adlı dizide Lale karakterini canlandırdı. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde Aysel karakterini canlandırdı. 2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide Sanem karakterini canlandırdı. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

2019 yılının Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir romandan uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

DEMET ÖZDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

2015      Tut Sözünü         Demet  Başrol oyuncusu

2017      Sen Kiminle Dans Ediyorsun        Aysel     Başrol oyuncusu

2013-2014           Sana Bir Sır Vereceğim  Aylin Gündoğdu               Başrol oyuncusu

2014      Kurt Seyit ve Şura            Alya Baronez     Yardımcı karakter

2015      Çilek Kokusu      Aslı Koçer Mazharoğlu  Başrol oyuncusu

2016-2017           No.:309                Lale Yenilmez Sarıhan    Başrol oyuncusu

2018-2019           Erkenci Kuş         Sanem Aydın Divit           Başrol oyuncusu

2019-     Doğduğun Ev Kaderindir               Zeynep Karaca  Başrol oyuncusu

 

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