Demi Moore estetik iddialarına son noktayı koydu!

ABD'li oyuncu Demi Moore, geçtiğimiz gün Naomi Campell, Kate Moss, Lila Grace ve Bella Hadid gibi isimlerlerle birlikte Paris Moda Haftası'nda podyumdaydı.

İngiliz tasarımcı Kim Jones'un hazırladığı 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonu için podyuma çıkan Moore'un yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

'ESTETİK Mİ, MAKYAJ MI?'

Sık sık estetik operasyon geçiren yıldız oyuncunun özellikle yüz hatlarındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Herkes 58 yaşındaki oyuncunun, tanınmayacak derecede değiştiğini düşündüğü dile getirmişti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da estetik müdahalelerin, güzelleştirmek yerine insanların yüzlerini darmadağın ettiğini savunmuştu.

İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT

Demi Moore, bu değişimin estetikten mi kaynaklandığı yoksa makyaj hilesi mi olduğu tartışmaların devam ederken Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Hollywood yıldızının, süper modeller Christy Turlington, Kate Moss ve Fendi'nin sanat yönetmeni Kim Jones ile paylaştığı fotoğrafta yüzünden hiçbir değişiklik olmadığı açıkça görüldü.