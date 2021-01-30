MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Demi Moore estetik iddialarına son noktayı koydu!
30.01.2021 - 13:19 |

Demi Moore estetik iddialarına son noktayı koydu!

Podyuma çıktığı Paris Moda Haftası'ndaki son haliyle gündem olan ve estetik operasyon geçirdiği iddia edilen Demi Moore, sosyal medya hesabından paylaşrığı son kareyle tartışmalara noktayı koydu.

Demi Moore estetik iddialarına son noktayı koydu!
ABONE OL

ABD'li oyuncu Demi Moore, geçtiğimiz gün Naomi Campell, Kate Moss, Lila Grace ve Bella Hadid gibi isimlerlerle birlikte Paris Moda Haftası'nda podyumdaydı.

İngiliz tasarımcı Kim Jones'un hazırladığı 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonu için podyuma çıkan Moore'un yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Demi Moore estetik iddialarına son noktayı koydu

'ESTETİK Mİ, MAKYAJ MI?' 

Sık sık estetik operasyon geçiren yıldız oyuncunun özellikle yüz hatlarındaki görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Herkes 58 yaşındaki oyuncunun, tanınmayacak derecede değiştiğini düşündüğü dile getirmişti.

Birçok sosyal medya kullanıcısı da estetik müdahalelerin, güzelleştirmek yerine insanların yüzlerini darmadağın ettiğini savunmuştu.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Demi Moore'un son görüntüsü hayranlarını şaşırttı

İDDİALARA FOTOĞRAFLI YANIT

Demi Moore, bu değişimin estetikten mi kaynaklandığı yoksa makyaj hilesi mi olduğu tartışmaların devam ederken Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı.

Hollywood yıldızının, süper modeller Christy Turlington, Kate Moss ve Fendi'nin sanat yönetmeni Kim Jones ile paylaştığı fotoğrafta yüzünden hiçbir değişiklik olmadığı açıkça görüldü.

Demi Moore estetik iddialarına son noktayı koydu

Magazin Haberleri Bülteni (30 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı

Son dakika | Başakşehir, Aykut Kocaman ile prensipte anlaştı

Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'den haber bekliyor!

Galatasaray, İrfan Can için Başakşehir'den haber bekliyor!

Son dakika | Mesut Özil'in imza töreni dünyayı salladı!

Son dakika | Mesut Özil'in imza töreni dünyayı salladı!

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet