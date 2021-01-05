Deniz Işın, 'Yaşı 19' kadrosuna dahil oldu

Gold Film'in "Yaşı 19" adlı yeni dizisinin hazırlıkları sürüyor. 1995 yılında Yavuz Özkan imzalı “Bir Kadının Anatomisi” filminde birlikte rol alan Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'u 25 yıl sonra bir araya getirecek dizi Fox ekranında izleyiciyle buluşacak.

Deniz Çakır, Rüşhan Çalışkur, Selen Uçer, Neslihan Arslan, İlayda Alişan, Tolga Güleç ve Serkay Tütüncü'nün de rol alacağı dizinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre en son Sefirin Kızı dizisinde rol alan oyuncu Deniz Işın da 'Yaşı 19' kadrosuna katıldı.