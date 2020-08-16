'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin yayın tarihi belli oldu!

Çözülemeyen dosyalar, gizemli kayıtlar, kavuşmaya hasret yaşamların aydınlığa kavuşacağı 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' programı başlıyor. Hafta içi her gün Show TV'de ekranlara gelecek olan 'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme' yarın ilk bölümüyle canlı olarak yayınlanacak.

'Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme', 17 Ağustos 2020 Pazartesi saat 09:30'dan itibaren izleyicisiyle buluşacak.