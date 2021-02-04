Dikkati elden bırakmıyorlar!

Çocuklarının eğitimleri sebebiyle yaşamlarını Londra’da sürdüren İstanbul cemiyet hayatının seçkin simaları, karantina yasakları nedeniyle ancak sınırlı zamanlarda fırsat yaratıp, dostlarıyla görüşmeye devam ediyor. Ahu Orakçıoğlu, sömestir tatili için kızı Sare’ye ek eğitim aldırırken, Deniz Berdan, tüm önlemlerle kızı Begüm’ün tasarımı kıyafetiyle spor yaparken görüntülendi. Esra Oflaz Güvenkaya ise peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarından sonra iyileşmiş olarak uzak kaldığı günlerin tadını çıkarıyor. Dikran Masis’in eşi Yasemin Masis de oğlu Theo’yu okuldan alırken, her zaman olduğu gibi şıklığıyla adından söz ettirdi.