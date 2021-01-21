Dilan Ã‡Ä±tak TatlÄ±ses sinir krizi geÃ§irdi Ä°fade verdi

ÅžarkÄ±cÄ± Dilan Ã‡Ä±tak TatlÄ±ses hafta sonu uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na uymadÄ±. TatlÄ±ses, kÃ¶peÄŸi veterinere gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in yasaÄŸÄ± ihlal ettiÄŸini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiÄŸini belirtti. Takvim'de yer alan habere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya 3150 TL ceza kesildi.Â

Â "SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°M"

TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± polislere hakaret ettiÄŸi iÃ§in savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet edilen Ã‡Ä±tak, verdiÄŸi ifadede "Olay gÃ¼nÃ¼ hasta kÃ¶peÄŸimi veterinere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordum. Polis ceza kestiÄŸi sÄ±rada kÃ¶peÄŸim kustu. Ben de sinir krizi geÃ§irdim" dedi.

SoruÅŸturmada ifade veren Ã‡Ä±tak, olay gÃ¼nÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ± Levent DÃ¶rter ile birlikte kÃ¶peÄŸini veterinere gÃ¶tÃ¼rmek istediklerini, polisler durdurduÄŸunda kÃ¶peÄŸinin kusmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve elindeki raporu polise gÃ¶sterip acil hastaneye gitmek istediklerini sÃ¶ylediÄŸini anlattÄ±.

Dilan Ã‡Ä±tak, "Rapora raÄŸmen polisler bizimle mÃ¼nakaÅŸa etmeye baÅŸladÄ±. KÃ¶peÄŸim kusmaya baÅŸlayÄ±nca sinir krizi geÃ§irdim. Polislerin gÃ¶revini yapmasÄ±na engel olmadÄ±m" dedi.Â

"POLÄ°S BÄ°ZE HAKARET ETTÄ°"

Ã‡Ä±tak'Ä±n niÅŸanlÄ±sÄ± Levent DÃ¶rter'in de olayla ilgili ifadesine baÅŸvuruldu. DÃ¶rter, polis memurlarÄ±na mukavemet etmediÄŸini sÃ¶yleyerek polislerin kendisine ve niÅŸanlÄ±sÄ±na hakaret ettiÄŸini belirtti. Ä°kili hakkÄ±nda gÃ¶revli memura direnme, hakaret ve bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara iliÅŸkin alÄ±nan tedbirlere aykÄ±rÄ±lÄ±k suÃ§undan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.