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21.01.2021 - 10:31 |

Dilan ÇÄ±tak TatlÄ±ses sinir krizi geçirdi! Ä°fade verdi

Ä°brahim TatlÄ±ses'in ÅŸarkÄ±cÄ± kÄ±zÄ± Dilan Ã‡Ä±tak TatlÄ±ses, hafta sonu uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na uymadÄ±. ArdÄ±ndan gÃ¶revli polis memuruyla tartÄ±ÅŸan Dilan Ã‡Ä±tak savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet edildi.

Dilan ÇÄ±tak TatlÄ±ses sinir krizi geçirdi! Ä°fade verdi
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ÅžarkÄ±cÄ± Dilan Ã‡Ä±tak TatlÄ±ses hafta sonu uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na uymadÄ±. TatlÄ±ses, kÃ¶peÄŸi veterinere gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in yasaÄŸÄ± ihlal ettiÄŸini, bu nedenle kendisine kesilen cezaya itiraz ettiÄŸini belirtti. Takvim'de yer alan habere gÃ¶re Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±ya 3150 TL ceza kesildi.Â 

Â "SÄ°NÄ°R KRÄ°ZÄ° GEÃ‡Ä°RDÄ°M"
TartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± polislere hakaret ettiÄŸi iÃ§in savcÄ±lÄ±ÄŸa ÅŸikayet edilen Ã‡Ä±tak, verdiÄŸi ifadede "Olay gÃ¼nÃ¼ hasta kÃ¶peÄŸimi veterinere gÃ¶tÃ¼rÃ¼yordum. Polis ceza kestiÄŸi sÄ±rada kÃ¶peÄŸim kustu. Ben de sinir krizi geÃ§irdim" dedi.

SoruÅŸturmada ifade veren Ã‡Ä±tak, olay gÃ¼nÃ¼ niÅŸanlÄ±sÄ± Levent DÃ¶rter ile birlikte kÃ¶peÄŸini veterinere gÃ¶tÃ¼rmek istediklerini, polisler durdurduÄŸunda kÃ¶peÄŸinin kusmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve elindeki raporu polise gÃ¶sterip acil hastaneye gitmek istediklerini sÃ¶ylediÄŸini anlattÄ±.

Dilan Ã‡Ä±tak, "Rapora raÄŸmen polisler bizimle mÃ¼nakaÅŸa etmeye baÅŸladÄ±. KÃ¶peÄŸim kusmaya baÅŸlayÄ±nca sinir krizi geÃ§irdim. Polislerin gÃ¶revini yapmasÄ±na engel olmadÄ±m" dedi.Â

Dilan Ã‡Ä±tak TatlÄ±ses sinir krizi geÃ§irdi Ä°fade verdi

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"POLÄ°S BÄ°ZE HAKARET ETTÄ°"
Ã‡Ä±tak'Ä±n niÅŸanlÄ±sÄ± Levent DÃ¶rter'in de olayla ilgili ifadesine baÅŸvuruldu. DÃ¶rter, polis memurlarÄ±na mukavemet etmediÄŸini sÃ¶yleyerek polislerin kendisine ve niÅŸanlÄ±sÄ±na hakaret ettiÄŸini belirtti. Ä°kili hakkÄ±nda gÃ¶revli memura direnme, hakaret ve bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara iliÅŸkin alÄ±nan tedbirlere aykÄ±rÄ±lÄ±k suÃ§undan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

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Magazin Haberleri Bülteni (21 Ocak 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
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