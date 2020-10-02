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02.10.2020 - 07:57 |

Dilara Öztunç'tan tatil pozu

Oyuncu ve model Dilara Ã–ztunÃ§, eÅŸi Umut KÄ±zÄ±ltan ve arkadaÅŸÄ± DilÅŸad ÅžimÅŸek ile Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± tatile devam ediyor. Ã–ztÃ¼unÃ§, tatil karelerini takipÃ§ileriyle paylaÅŸmayÄ± ihmal etmiyor.Â

Dilara Öztunç'tan tatil pozu
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Sosyal medya hesabÄ±nÄ± oldukÃ§a aktif kullanan Dilara Ã–ztunÃ§, Ã¶nceki gÃ¼n DilÅŸad ÅžimÅŸek'in objektifine poz verdi.

GÃ¼zel oyuncu, puantiyeli mayosuyla Ã§ekilen kareleri Instagram hesabÄ±na da yÃ¼kledi. Ã–ztunÃ§'un fotoÄŸrafÄ±na beÄŸeni ve yorum yaÄŸdÄ±.

Dilara Ã–ztunÃ§tan tatil pozu

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ekim 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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