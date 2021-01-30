Doğa Rutkay kimdir, babası kim? Doğa Rutkay'ın eşi Kerimcan Kamal kimdir?

Doğa Rutkay kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Bu akşam ekrana gelecek olan İbo Show'a konuk olacak olan isimlerden biri de Doğa Rutkay olarak biliniyor. 9 yıllık aranın ardından yeniden ekranlara dönen İbo Show'a konuk olacak olan Doğa Rutkay, usta tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızıdır. 3 Eylül 2014 tarihinde televizyoncu Kerimcan Kamal'la ile evlenen Doğa Rutkay şu sıralar Güldür Güldür Show'da izleyici karşına çıkmaya devam ediyor. Peki Doğa Rutkay kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

DOĞA RUTKAY KİMDİR, BABASI KİM? DOĞA RUTKAY BİYOGRAFİSİ..

Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Annesi Nuran Duru'dur. Babası tiyatro oyuncusu Rutkay Aziz'dir. Kendisi 5 yaşındayken anne- babası boşandı. İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden 2000 yılında mezun oldu.

Özel tiyatrolarda "27 numara", "Terk", Averaj Takımı gibi oyunlarda rol aldı. Kanaltürk adlı televizyon kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli ?öyleşi programı sundu.

1998 yılında Çiçeği Büyütmek filmi ile oyunculuğa başlayan Doğa Rutkay, daha sonra 1999 yılında Çağan Irmak'ın Günaydın İstanbul Kardeş dizisinde rol aldı. 2001 yılında başrollerinde Emel Sayın ve Mehmet Ali Erbil'in oynadığı Aşkım Aşkım adlı dizide Layla rolü ile tanınan Doğa Rutkay, ardından Halil Ergün ve Oya Aydoğan'ın oynadığı Pembe Patikler dizisinde Zeliş karakterini canlandırdı.

2009 yılında Turgut Özakman'ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı ve Halit Ergenç'in Atatürk'ü canlandırdığı Dersimiz Atatürk filminde Latife Hanım karakterini canlandırdı. Çetin Tekindor

Doğa Rutkay, "Card Finans" reklamında rol almıştır. 2005 yılında Kanaltürk adlı televizyon kanalında "Doğayla Gece Yarısı" isimli söyleşi programı sundu.

3 Eylül 2014 tarihinde televizyoncu Kerimcan Kamal'la evlendi.

KERİMCAN KAMAL KİMDİR?

Türk gazeteci, yazar, program yapımcısı ve sunucu Müjdat Kerimcan Kamal, 3 Mayıs 1971 tarihinde dünyaya geldi.

Daha sonra Kanaltürk’ün kuruluşunda yer almış, Skyturk 360’ta Zuppe isimli sohbet programını sunmuştur.

2014 yılında oyuncu, tiyatrocu Doğa Rutkay ile evlenen Kerimcan Kamal Güzel Kaybedenler isimli bir kitaba imzasını atmıştır. Kerimcan Kamal Çeşme’de bir butik işletmeye başlamıştır.

"Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Çağlar Çorumlu, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2013 - Ölü ya da Diri (Sinema)

2013 - Güldür Güldür (Tv Show dizisi)

2012 - Süpertürk (Sinema)

2012 - Kral Yolu - Olba Krallığı (Sinema)

2012 - Patlak Sokaklar: Gerzomat (Sinema)

2012 - Çakallarla Dans 2 Hastasıyız Dede (Sinema)

2010 - Pak Panter (Sinema)

2009 - Kandıramazsın Beni (Dizi)

2009 - Dersimiz Atatürk (Sinema)

2008 - Aşkım Aşkım (Dizi)

2007 - Şölen (Dizi)

2007 - Bayrampaşa : Ben Fazla Kalmayacağım (Sinema)

2006 - Bir İhtimal Daha Var (Sinema)

2006 - Avrupa Yakası (Dizi)

2005 - Dikkat Şahan Çıkabilir (Konuk Oyuncu) (Dizi)

2005 - Bendeniz Aysel (Dizi)

2005 - Gen (Sinema)

2004 - Halk Düşmanı (Dizi)

2004 - Şans Kapıyı Kırınca (Sinema)

2002 - Pembe Patikler (Dizi)

2002 - Her Şey Aşk İçin (Dizi)

2002 - Şeytan Sofrası (Dizi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Dizi)

2001 - Aşkım Aşkım (Dizi)

1998 - Günaydın İstanbul Kardeş (Dizi)

1998 - Çiçeği Büyütmek (Dizi)

1998 - Cumhuriyet (Sinema)