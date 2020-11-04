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04.11.2020 - 11:20 |

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı | Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Sevilen dizinin yeni bölümünde Zeynep boşanma konusunda kararlı. Mehdi, Zeynep'i boşanmamak için ikna edebilecek mi? Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölümde neler olacak? İşte yeni bölüm fragmanları ve Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları.

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı | Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları
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TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm için geri sayım başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünde Mehdi ve Zeynep boşanmak için mahkemeye çıkıyolar. Zeynep'in boşanma sürecinde patronu ile bir araya gelmesi Mehdi'nin dikkatinden kaçmıyor. Peki, Mehdi ve Zeynep'in ilişkisi nereye gidecek?

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?

TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakine - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Faruk - Engin Hepileri
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜM 2. FRAGMAN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜM FRAGMAN

'Dünya'sını kaybeden Coşkun Göğen'in zor anları!Kızı Dünya Göğen iki yıl önce kansere yenik düşen Coşkun Göğen’in acısı hala taze... Kadın cinayetleri sorulduğunda kızını anımsayan Göğen’in sesi titredi, ağlamamak için kendini zor tuttu: Benim Dünya’m gitti. Allah, evlat acısı kimseye vermesin.
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