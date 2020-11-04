Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı | Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm için geri sayım başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan dizinin yeni bölümünde Mehdi ve Zeynep boşanmak için mahkemeye çıkıyolar. Zeynep'in boşanma sürecinde patronu ile bir araya gelmesi Mehdi'nin dikkatinden kaçmıyor. Peki, Mehdi ve Zeynep'in ilişkisi nereye gidecek?

Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölümü ile bu akşam 20.00'de TV8'de.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?

TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜM 2. FRAGMAN

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜM FRAGMAN