Doğduğun Ev Kaderindir 23. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölüm...

TV8'in başarılı projeleri arasında yer alan Doğduğun Ev Kaderindir, oyuncuları seyirciyi büyülemeye devam ediyor. İkinci sezona kaldığı yerden devam ediyor. Diziseverlerin her hafta heyecanla beklediği çalışmalar arasında bulunan Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Kısa sürede fenomen haline gelen dizi çarşamba akşamları TV8'de yayımlanıyor. Doğduğun Ev Kaderindir 22. bölüm sonrasında 23. yeni bölüm fragmanı henüz ekrana gelmedi.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nermin, Barış'ın başarılarından etkilendi ve Zeynep ve Barış'ı yakıştırdı. Zeynep’in eski acıları Mehdi’nin kapısına getirdiği Bayram ile tekrar su yüzüne çıkar. Ancak Zeynep artık eski Zeynep değildir ve kendi elleriyle kurduğu hayatına sahip çıkmak için zor bir seçim yapması gerekir. Mehdi’nin Barış paranoyası arttıkça Zeynep’in hayatına müdahil olabilmek için yeni yollar bulmaya çalışır. Bu konudaki en büyük destekçisi yine Sakine olacaktır. Barış ve Nermin’in ise Mehdi konusundaki endişeleri büyür. Mehdi’nin alacağı sürpriz karar tüm ev halkını etkileyecektir. Cemile ve Nuh yeni hayatlarına başlamaya çalışırken Müjgan da bir süre Erzurum’a gitmeyi düşünür. Bu sırada Mehdi’nin Bayram’ı kendi evine getirişi ile gerilim artar. Zeynep işi için canla başla çalışırken Bulgaristan’da görülecek davanın tarihi de gelip çatmıştır. Ancak bu durum Mehdi’nin büyüyen kıskançlığıyla baş etmesini zorlaştırır. Tüm bunlar olurken Burhan’ın atacağı adımla hiç kimsenin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır.