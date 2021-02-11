Doğduğun Ev Kaderindir 31. son bölüm izle! Doğduğun Ev Kaderindir 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir 31. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekrana gelen son bölümde Barış, Zeynep'in Mehdi'nin davasını üstlendiğini öğrendi. Büyük şaşkınlık yaşayan Barış, Zeynep'e neden böyle bir şey yaptığını sorduğunda onun suçsuz olduğunu suçsuz bir insanın hapishanede kalmasına gönlü razı olmadığı ifade etti. Öte yanan Nermin'in kocasından parasını alacağını öğrenmesinin ardından evde Nermin'in yeni hayat planları Sakine başta olmak üzere birçok kişinin hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu

Mehdi'nin içeriden çıkabilmesi için tek çare Ercan'ın gerçek ifade vermesiydi. Buse ile görüşen Zeynep 500 bin lira teklifinin ardından şoke oldu. Durumu Mehdi'ye söyleyen Zeynep, Barış'tan bu paranın kesinlikle alınmamasını bu durumun kendisini daha çok yaralayacağını ifade etmesinin ardından mahkeme salonunda sürpriz bir şekilde Ercan'ın ifadesini düzgün vermesi damga vurdu. Mehdi mahkemeden çıkarken karşısında Barış'ı görmesinin ardından bu olayın ardında Barış'ın olmasından şüphelendi. İşte Doğduğun Ev Kaderindir son bölüm izleme ekranı

Doğduğun Ev Kaderindir 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.

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