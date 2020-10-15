Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı! Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm hangi gün?

TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son olarak 15. bölümü ile ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir'de heyecan dolu dakikalar yaşandı. Zeynep'in işe geri dönmek için bir şansı daha oluyor. Bu sırada Mehdi'nin başının belaya girmesi ise olayların seyrini değiştiriyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?



TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir

Mehdi - İbrahim Çelikkol

Sakine - Zuhal Gencer

Nermin - Senan Kara

Ekrem - Nail Kırmızıgül

Faruk - Engin Hepileri

Cemile - Elif Sönmez

Sultan - Hülya Uyar

Nuh - Fatih Koyunoğlu

Müjgan - Zeynep Kumral

Kibrit - Helin Kandemir