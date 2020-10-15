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15.10.2020 - 10:47 |

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı! Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm hangi gün?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon bölümleri ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dün akşam 15. bölümü ile ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep arasında kara bulutlar dolaşıyor. Mehdi, Müjgan'ın sevdiği adamı dövmesinin ardından karakola alınıyor. Peki, Zeynep'in bu duruma tepkisi ne olacak?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı! Doğduğun Ev Kaderindir 16. bölüm hangi gün?
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TV8 ekranında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son olarak 15. bölümü ile ekrana gelen Doğduğun Ev Kaderindir'de heyecan dolu dakikalar yaşandı. Zeynep'in işe geri dönmek için bir şansı daha oluyor. Bu sırada Mehdi'nin başının belaya girmesi ise olayların seyrini değiştiriyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR HANGİ GÜN?

TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümleri ile çarşamba akşamları izleyici ile buluşuyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI

Zeynep - Demet Özdemir
Mehdi - İbrahim Çelikkol
Sakine - Zuhal Gencer
Nermin - Senan Kara
Ekrem - Nail Kırmızıgül
Faruk - Engin Hepileri
Cemile - Elif Sönmez
Sultan - Hülya Uyar
Nuh - Fatih Koyunoğlu
Müjgan - Zeynep Kumral
Kibrit - Helin Kandemir

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