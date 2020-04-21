Doğum için gittikleri ABD'de mahsur kaldılar

Sabah gazetesinden Bülent Canbkurt'un, "Doğum İçin Gittikleri ABD'de Mahsur Kaldılar" başlıklı hgaberi şöyle:

"Türkiye Jokey Kulübü'nün ve Galatasaray'ın eski yöneticisi iş insanı Osman Hattat, 61 yaşında üçüncü kez baba oldu! Evet, yanlış okumadınız. Gençliğinde de hızlı bir çapkın olan; Hülya Avşar ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Osman Hattat, yasak aşkı Gizem Burak uğruna önceki yıl 25 yıllık eşi, iki çocuğunun annesi Yeşim Hattat'tan boşanmıştı. Etiler'de bin metrekare villa, Ankara'da bir daire, 100 bin dolar nakit ile aylık 3 bin dolar nafaka karşılığında boşanan Osman Bey ile sevgilisi Gizem Hanım'ın geçen ay bir kızları olmuş. Gizem Hanım, nikahsız çocuğunu Miami'de dünyaya getirmiş.

DİKEN ÜSTÜNDELER

Bu arada 'Yaşlı Babalar Ligi'nde ilk beşe giren Osman Hattat ile sevgilisi Gizem Hanım ve yeni dünyaya gelen kızının halen ABD'de olduklarını öğendim! Osman Bey, doğum için sevgilisini Miami'ye yollamış. Doğum yaklaşınca kendisi de gitmiş. Ancak dünyayı kasıp kavuran corona virüs illeti yüzünden uçuşlar durdurulunca Miami'de mahsur kalmışlar. Bu virüs yüzünden dünyada en fazla (son verilere göre 37.079) ölümün olduğu Amerika'da mahsur kalmaktan dolayı çok kaygılılarmış. Osman Bey ve sevgilisi, çocuklarının ABD vatandaşı olması uğruna, doğum için Miami'ye gittikleri için bin pişman olmuşlardır sanırım. Şimdi dört gözle uçuşların başlamasını ve ülkelerine dönmeyi bekliyorlarmış."