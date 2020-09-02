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HaberlerMagazin Haberleri '"Dokuz aylık karnımdayken ve 9 aylık kucağımdayken'
02.09.2020 - 12:47 |

'"Dokuz aylık karnımdayken ve 9 aylık kucağımdayken'

Sporcu kişiliğiyle tanınan sunucu ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu’nun oğlu Efe, dokuzuncu ayına girdi.

'"Dokuz aylık karnımdayken ve 9 aylık kucağımdayken'
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2 Aralık’ta oğlu Efe’yi kucağına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşayan Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çifti, Bodrum’daki yazlık evlerinde kalıyorlar. Instagram hesabından oğluyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağan Vahapoğlu, 9 aylık hamile hali ve 9 aylık anne halini paylaştı.

Vahapoğlu, "Dokuz aylık karnımdayken ve 9 aylık kucağımdayken. Şükür. Efe bebek bugün 9 aylık oldu. Gülen yüzü ve enerjisini sevdiğim canım oğlum” açıklamasını yaptı.

Dokuz aylık karnımdayken ve 9 aylık kucağımdayken

Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın mimikleri olay olduRol arkadaşı Burak Yörük ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan oyuncu Biran Damla Yılmaz, yayını kapattığını zannedip yaptığı surat ifadesiyle çok konuşuldu.
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