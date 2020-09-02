2 Aralık’ta oğlu Efe’yi kucağına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşayan Ece Vahapoğlu-Cihan Alpay çifti, Bodrum’daki yazlık evlerinde kalıyorlar. Instagram hesabından oğluyla paylaştığı fotoğraflara beğeni yağan Vahapoğlu, 9 aylık hamile hali ve 9 aylık anne halini paylaştı.

Vahapoğlu, "Dokuz aylık karnımdayken ve 9 aylık kucağımdayken. Şükür. Efe bebek bugün 9 aylık oldu. Gülen yüzü ve enerjisini sevdiğim canım oğlum” açıklamasını yaptı.