Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Seray Sever aslen nereli?
TV8 ekranında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan isimler arasında yer alan Seray Sever kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kariyeri boyunca sunuculuk, oyunculuk, şarkıcılık ve yapımcılık yapan Seray Sever son olarak jürilik yapmaya başladı. Peki Doya Doya Moda jüri üyesi Seray Sever kimdir, kaç yaşında? İşte biyografisi...
Seray Sever kimdir sorusu Doya Doya Moda yarışmasını takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Doya Doya Moda jüri koltuğunda oturan isimler arasında yer alan Seray Sever, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldikten sonra Lise eğitimine Doğuş Koleji'nde devam etti. TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi Fakültesinde bitirdi. Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever son olarak Doya Doya Moda yarışmasında jür koltuğunda yer aldı
SERAY SEVER KİMDİR?
27 Şubat 1973'de İstanbul'da doğan Seray sever sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı. Seray Sever, Eray Sünbül ile evli.
Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.
Şubat 2006 yılında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.
2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.
Görev Aldığı Yapımlar
2002 O Şimdi Asker Doktor
2005 Banyo Süreya
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım
2008 Maskeli Beşler: Kıbrıs Ayşın
2015 Manda Yuvası Sevda
Televizyon
1998 Güldüren Cazibe
1999 Köstebek Enver'in Avukatı
2000 Dadı Suzan
2000 Evdeki Hesap
2000 Kumkapı Olayı-Üzgünüm
2002 Ev Hali Nurdan
2003 Kurtlar Vadisi Derya
2003 Esir Şehrin Gözyaşları Sabriye
2004 Çocuklar Ne Olacak Derya
2004 Tatil Aşkları Sema
2005 Ünlüler Çiftliği
2005 AB'nin Yolları Taştan Hildegart
2006 Erkeksen Seyret Şermin
2009 Yalancı Romantik Derya
2009 Sıkı Dostlar Sevtap
2010 Sen Harikasın Yapımcı
2011 Artı 18 Biricik Yapımcı
2012 Aşk Kaç Beden Giyer Yapımcı
2012 Küçük Hesaplar Harika
Sunuculuğunu Yaptığı Programlar
1990 Popstop TRT
1996 Sabah Şekerleri atv
1996 ATV'de Pazar atv
1998 Seç Bakalım atv
1999 Şans Kapıyı Çalınca Show TV
2002 Aşk Olsun atv 2002 Kripton Show TV
2004 Popstar Kanal D 2004 Türkstar Kanal D
2005 Başka Yerde Yok Cine5
2006 Stüdyo 4 Star TV
2007 Seray Sever ve Erkekler Turkmax
2007 Sabahın Körü atv
2008 Her Şey Dahil Turkmax
2019 Gel Konuşalım TV8
2020 Doya Doya Moda TV8
Yer Aldığı Video Klipler
1995 Tavla Mirkelam
1995 Hovarda Emel Müftüoğlu
2006 İçim Yanıyor Seray Sever
2006 Yeni Bir Karar Seray Sever
Yer Aldığı Reklam Filmleri
2005 Kilim Mobilya Televizyon
2011 Electroworld Viral reklam
Yer Aldığı Tiyatro Oyunları
2002 Dolunay Katili
2004 Sevgili Karım