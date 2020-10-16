Doya Doya Moda kim elendi 16 Ekim 2020? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması Doya Doya Moda'da haftanın final günü geldi çattı. 16 Ekim 2020 Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmacılar en yüksek puanı alarak kolyeyi kazanmak istiyor.

Kilolu ve büyük beden sahip 7 yarışmacı moda alanın kendilerini ifade etmek için jüri karşısında. Doya Doya Moda jürisinde Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez yer alıyor. Doya Doya Moda haftanın finali için heyecan dorukta.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ 16 EKİM 2020?

Doya Doya Moda haftanın finali cuma günleri ekrana geliyor. Bugün yayınlanacak olan Doya Doya Moda final günü saat 14.00'te başlayacak. Elenen yarışmacı program sonunda belli olacak.