28.08.2020 - 12:37 |
Doya Doya Moda kim elendi 28 Ağustos? Doya Doya Moda haftanın finalinde elenen yarışmacı...
Doya Doya Moda haftanın finalinde yarışmaya kim veda edecek? Hafta içi her gün ekrana gelen Doya Doya Moda yarışmasında en düşük puanı alan yarışmacı bu hafta yarışmaya veda edecek. En yüksek puanı alan yarışmacı ise ödülün sahibi olacak.
TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda hafta içi her gün ekrana gelmeye devam ediyor. Haftanın finali ile cuma günleri ekrana gelen Doya Doya Moda'da bugün bir yarışmacı yarışmaya veda edecek. Haftanın finalinde konsept 'Nişan'.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda yeni bölümü ile 13.00'te haftanın finali ile ekrana geliyor. Program sonunda elenen yarışmacı ve birinci belli olacak.