Doya Doya Moda kim elendi 30 Ekim 2020? Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in sevilen moda yarışması Doya Doya Moda haftanın finalini ile bugün ekrana geliyor. Jürisinde Uğurkan Erez, Kemal Doğulu, Gülşah Saraçoğlu ve Seray Sever'in yer aldığı Doya Doya Moda'da bir final günü daha geldi çattı.

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda haftanın finalinde elenen yarışmacı program sonunda belli olacak. Yarışmacılar bu hafta jürileri taklit ediyor. En yüksek puanı alan isim ise kolyenin sahibi olacak.

Doya Doya Moda haftanın finali saat 14.00'te başlıyor.