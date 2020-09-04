Doya Doya Moda kim elendi 4 Eylül 2020? | Doya Doya Moda haftanın finalinde...

TV8'in heyecanla takip edilen yarışması Doya Doya Moda yeni bölümü ile bugün ekrana geliyor. 200. bölüm kutlaması ile haftanın finali birleşiyor. Bugün yarışmaya bir kişi veda ederken bir kişi de kolyenin sahibi olacak.

Doya Doya Moda'da günün konsepti kına gecesi olacak. Kızlar en güzel kombini yapıp en fazla puanı almaya çalışacak.

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ 4 EYLÜL 2020?

Doya Doya Moda'da bu hafta bir kişi yarışmaya veda edecek. En düşük puanı alarak yarışmaya veda eden isim program sonunda belli olacak.