Dünya yıldızlarından sevgililer günü





Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodríguez ve ailesiyle yemek yedi.







Hailey Bieber, eşi Justin Bieber ile eğlendikleri birkaç fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu.







Karolina Kurkova, bir defileden kareyi, paylaşarak, “Herkese bugün ve her zaman mutlu günler dilerim” diye yazdı.







Keith Urban, eşi Nicole Kidman ile Tennessee’deki bir lunaparkı gezdi. İkili, kalp şeklindeki odunların arasında mutluluk pozu verdi.







Alessandra Ambrosio, oğlu Noah ile paylaşım yapıp, ”Sevgimizi, gezegenimizle paylaşalım” dedi.







Kate Hudson, özel günü ailece kutlayanlardandı. Oyuncu, “Benim bütün sevgililerim” ifadesini kullandı.







David Beckham, eşi Victoria ile eski bir fotoğrafı paylaşıp, altına beş tane kalp emojisi bıraktı.











Michael Douglas, Altın Küre Ödülleritöreninde çeki-len eşi Catherine Zeta-Jones’un elini öptüğü fotoğrafı yayınladı. “Sevgililer Günü’müz kutlu olsun sevgilim” diye yazan aktöre, aktrisin cevabı, “14 Şubat’ımız mutlu olsun tatlım” şeklinde oldu. Jones da başka bir kare paylaşıp, altına, “Sonsuza dek benim sevgilim” notunu düştü.







Slyvester Stallone, kızlarının Sevgililer Günü’nü kutladı.







Matthew Koma, Hilary Duff ile düğün fotoğrafının altına, “Geçtiğimiz yıl aşkımla evlendim ve minik sevgilimin de babası oldum. En şanslı benim” diye yazdı.







Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile paylaştığı kareye, şunu yazdı: “Bir yıl önce hayatımın aşkına ‘Evet’ demiştim.”