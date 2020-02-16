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16.02.2020 - 07:00 |

Dünya yıldızlarından sevgililer günü

Sevgililer Günü, tüm dünyada olduğu gibi, Hollywood’da da romantik bir şekilde kutlandı. Ünlü isimler sevdikleriyle fotoğraflarını, sosyal medyada paylaştı

Dünya yıldızlarından sevgililer günü

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodríguez ve ailesiyle yemek yedi.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Hailey Bieber,  eşi Justin Bieber ile eğlendikleri birkaç fotoğrafı sevenlerinin beğenisine sundu.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Karolina Kurkova, bir defileden kareyi, paylaşarak, “Herkese bugün ve her zaman mutlu günler dilerim” diye yazdı.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Keith Urban, eşi  Nicole Kidman ile Tennessee’deki bir lunaparkı gezdi. İkili, kalp şeklindeki odunların arasında mutluluk pozu verdi.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Alessandra Ambrosio, oğlu Noah ile paylaşım yapıp, ”Sevgimizi, gezegenimizle paylaşalım” dedi.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Kate Hudson, özel günü ailece kutlayanlardandı. Oyuncu, “Benim bütün sevgililerim” ifadesini kullandı.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


David Beckham, eşi Victoria ile eski bir fotoğrafı paylaşıp, altına beş tane kalp emojisi bıraktı.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü




Michael Douglas, Altın Küre Ödülleritöreninde çeki-len eşi Catherine Zeta-Jones’un elini öptüğü fotoğrafı yayınladı. “Sevgililer Günü’müz kutlu olsun sevgilim” diye yazan aktöre, aktrisin cevabı, “14 Şubat’ımız mutlu olsun tatlım” şeklinde oldu. Jones da başka bir kare paylaşıp, altına, “Sonsuza dek benim sevgilim” notunu düştü.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Slyvester Stallone, kızlarının Sevgililer Günü’nü kutladı.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Matthew Koma, Hilary Duff ile düğün fotoğrafının altına, “Geçtiğimiz yıl aşkımla evlendim ve minik sevgilimin de babası oldum. En şanslı benim” diye yazdı.

Dünya yıldızlarından sevgililer günü


Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom ile paylaştığı kareye, şunu yazdı: “Bir yıl önce hayatımın aşkına ‘Evet’ demiştim.”

15 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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