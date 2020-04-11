Dünyaca ünlü Burning Man Festivali iptal edildi

Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını nedeniyle tüm etkinlikler iptal edildi veya ertelendi. ABD'nin Nevada eyaletindeki Black Rock Çölü'nde gerçekleşen Burning Man Festivali'nin de corona virüs salgını nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Katılımcıların ve çalışanların sağlığının korunması amacıyla etkinliği iptal etme kararı alındığı duyuruldu.

30 Ağustos ile 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan etkinlik için erken bilet alanların para iadesinin yapılacağı belirtildi. 30 yıldır her yıl düzenlenen etkinlik iptal edilirken, organizatörler etkinliği sanal ortamda düzenleme kararı aldı.