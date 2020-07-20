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20.07.2020 - 20:41 |

Dünyaca ünlü şarkıcı hamile olduğunu böyle açıkladı

Trinidad doğumlu Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı hamile olduğunu böyle açıkladı
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Minaj, Instagram hesabından gebe kaldığını gösteren fotoğraflarını paylaşırken, birinin altında "hamile" yazdığı görüldü.

Şarkıcı ayrıca bir paylaşımında, "Aşk. Evlilik. Bebek Arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler." ifadesini kullandı.

Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti.

Dünyaca ünlü şarkıcı hamile olduğunu böyle açıkladı

Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü "Pink Friday", ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu.

Nicki Minaj, The New York Times gazetesinin "tüm zamanların en etkili kadın rapçisi" olarak gösterilmiş, ikinci albümü "Pink Friday: Roman Reloaded", dünya genelinde 1,5 milyondan fazla satmıştı.

"Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor" filminde ses sanatçılığı yapan Minaj, "Öteki Kadın" ve "Berber Dükkanı 3" filmlerinde de rol almıştı.

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Cadde Yazarları

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