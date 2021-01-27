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27.01.2021 - 07:00 |

Durumu kritik

2.5 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören Mehtap Ar, İstanbul Koç Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırıldı.

Durumu kritik
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Kardeşinin durumuyla ilgili Müjde Ar, “8 Ocak’ta ilacını almak için hastaneye gittiğimizde yatışı yapıldı. 3-4 gün sonra durumu kötüleşince yoğun bakıma alındı. Vücudunda başka yere de sıçradı. Daha sonra normal odaya alındığında beyne pıhtı attığı için tekrar yoğun bakıma kaldırıldı. Şu an durumu kritik, ailece perişan olduk. Sürekli dualar ediyoruz. Direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz. Sürekli uyku halinde. Herkesten dua bekliyoruz” dedi.

Durumu kritik


Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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