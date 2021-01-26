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26.01.2021 - 16:54 |

Duygu Özaslan sosyal medyanÄ±n diline düÅŸtü

Bir suluk reklamÄ± yaparken, 'BittikÃ§e doldurabiliyorsunuz, yudum yudum iÃ§ebiliyorsunuz' dediÄŸi iÃ§in gÃ¼ndem olan Duygu Ã–zaslan, bu kez pet ÅŸiÅŸede su iÃ§menin zararlarÄ±nÄ± uygulamalÄ± anlattÄ±. Ã–zaslan'Ä±n videosuyla ilgili olarak sosyal medyada yÃ¼zlerce paylaÅŸÄ±m yapÄ±ldÄ±.

Duygu Özaslan sosyal medyanÄ±n diline düÅŸtü
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Sosyal medya fenomeni Duygu Ã–zaslan, suluk markasÄ±nÄ±n reklamÄ±nÄ± yaparken, "BittikÃ§e doldurabiliyorsunuz, yudum yudum iÃ§ebiliyorsunuz" dedi. Ã–zaslan'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± sosyal medyada gÃ¼ndem oldu.

PET ÅžÄ°ÅžE KULLANMANIN ZARARLARINI ANLATTI
Yeni bir video Ã§eken Ã–zaslan, pet ÅŸiÅŸede su iÃ§menin zararlarÄ±nÄ± uygulamalÄ± olarak anlattÄ±. Ã–zaslan, videoda, "YÃ¼ksek tempolu kardio yaparken lÄ±kÄ±r lÄ±kÄ±r su iÃ§tiÄŸimde aÄŸrÄ±m oluyor. O yÃ¼zden bence sporcu suluklarÄ±ndan Ã§ok az su geliyor ben onu Ã§ok seviyorum, yudum yudum iÃ§ebiliyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â

Duygu Ã–zaslan sosyal medyanÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼

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Suluk reklamÄ± yapan Duygu Özaslan gündem oldu!

YENÄ° VÄ°DEOSUYLA Ä°LGÄ°LÄ° PAYLAÅžIMLAR YAPILDI
Ã–zaslan'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± da sosyal medyada gÃ¼ndem oldu. Konuyla ilgili olarak birÃ§ok paylaÅŸÄ±mda bulunulurken, Duygu Ã–zaslan kullanÄ±cÄ±larÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Duygu Ã–zaslan sosyal medyanÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±mlardan bazÄ±larÄ±:Â

Duygu Ã–zaslan sosyal medyanÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼
Duygu Ã–zaslan sosyal medyanÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼
Duygu Ã–zaslan sosyal medyanÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼

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Duygu Özaslan'Ä±n paylaÅŸÄ±mÄ±na tepki yaÄŸdÄ±




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Magazin Haberleri Bülteni (26 Ocak 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±;
daha fazla video iÃ§in
Cadde YazarlarÄ±

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