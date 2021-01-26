Duygu Ã–zaslan sosyal medyanÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼

Sosyal medya fenomeni Duygu Ã–zaslan, suluk markasÄ±nÄ±n reklamÄ±nÄ± yaparken, "BittikÃ§e doldurabiliyorsunuz, yudum yudum iÃ§ebiliyorsunuz" dedi. Ã–zaslan'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± sosyal medyada gÃ¼ndem oldu.

PET ÅžÄ°ÅžE KULLANMANIN ZARARLARINI ANLATTI

Yeni bir video Ã§eken Ã–zaslan, pet ÅŸiÅŸede su iÃ§menin zararlarÄ±nÄ± uygulamalÄ± olarak anlattÄ±. Ã–zaslan, videoda, "YÃ¼ksek tempolu kardio yaparken lÄ±kÄ±r lÄ±kÄ±r su iÃ§tiÄŸimde aÄŸrÄ±m oluyor. O yÃ¼zden bence sporcu suluklarÄ±ndan Ã§ok az su geliyor ben onu Ã§ok seviyorum, yudum yudum iÃ§ebiliyorum" ifadelerini kullandÄ±.Â

YENÄ° VÄ°DEOSUYLA Ä°LGÄ°LÄ° PAYLAÅžIMLAR YAPILDI

Ã–zaslan'Ä±n bu aÃ§Ä±klamasÄ± da sosyal medyada gÃ¼ndem oldu. Konuyla ilgili olarak birÃ§ok paylaÅŸÄ±mda bulunulurken, Duygu Ã–zaslan kullanÄ±cÄ±larÄ±n diline dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°ÅŸte o paylaÅŸÄ±mlardan bazÄ±larÄ±:Â









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