• 20 Ocak 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan gündem oldu!
Bir suluk reklamı yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. “İstediğiniz zaman bittikçe doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullanan Özaslan alay konusu oldu.
• 20 Ocak 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
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YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.
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