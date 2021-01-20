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• 20 Ocak 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:

Suluk reklamı yapan Duygu Özaslan gündem oldu!

Bir suluk reklamı yapan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, elindeki suluğun özelliklerini anlatırken sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. “İstediğiniz zaman bittikçe doldurabiliyorsunuz" ifadelerini kullanan Özaslan alay konusu oldu.

• 20 Ocak 2021 - 09:18 • Son Güncelleme:
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YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la mutlu bir beraberliği olan fenomen, sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.

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Özaslan, son paylaşımında bir markanın suluğunu tanıttı. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Özaslan'ın, spor esnasında çektiği tanıtım videosunda kullandığı ifadeler sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

3KULLANDIĞI İFADELER ALAY KONUSU OLDU

KULLANDIĞI İFADELER ALAY KONUSU OLDU

Özaslan'ın, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "İstediğim zaman bittikçe doldurabiliyorum. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanması çok konuşuldu.

4KİLO ALDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

KİLO ALDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili pozlar ile sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen karelerden sonra sosyal medya fenomeni, kilo aldığını itiraf etmişti.

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Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

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Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

7GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK

"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"

Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayelerini anlatan Özaslan, "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" demişti.

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