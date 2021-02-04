Duygu Özaslan yine alay konusu oldu!

Yaptığı açıklamalarla sık sık alay konusu olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, bu kez mouse tanıtımı ile olay oldu. Özaslan, yeni bir ürün gibi nasıl çalıştığını anlattığı mouse ile kullanıcılardan, yüzlerce eleştiri aldı.

Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, alay konusu olan bir reklam tanıtımına daha imza attı. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir markanın mouse reklamını yapan Özaslan, tanıtımda kullandığı açıklamalarla bu kadarı da olmaz dedirtti.

"DUYGU ÖZASLAN'LA TEKNOLOJİ KEŞFİ"

1964 yılında icat edilen mouse'un yeni bir ürün gibi nasıl çalıştığını anlatan fenomen isim, "Böyle rengarenk kablosuzlarından aldım. Bunu (USB alıcısı) böyle takıyorsunuz ve direkt kullanabiliyorsunuz. Taşınabilir" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

Fenomenin paylaşımına, "İstediğimiz gibi hareket ettirebiliyorsak işime yaradı bu reklam.", "Teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılır bu bilgiyle.", "Duygu Özaslan'la teknoloji keşfi.", "Allah razı olsun bugün de mouse kullanmayı öğrendik bakalım yarın ne öğreneceğiz." şeklinde yorumlar yapıldı. Eleştiriler sonrası fenomen isim, reklam içerikli paylaşımını kaldırdı.

DAHA ÖNCE DE ALAY KONUSU OLMUŞTU

Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda bir su markasının reklamını yapmış, sosyal medyanın alay konusu olmuştu. Özaslan, dalga konusu olduğu reklam tanıtımında, "Bittikçe doldurabiliyorsunuz, yudum yudum içebiliyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı.

KİLO ALDIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Duygu Özaslan'ın geçtiğimiz yaz paylaştığı bikinili pozlar ile sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları arasındaki fark dikkat çekmişti. Uzun süre magazin gündeminden düşmeyen karelerden sonra sosyal medya fenomeni, kilo aldığını itiraf etmişti.

Yoğun eleştiriler sonrasında Duygu Özaslan Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığını açıklamıştı. Özaslan, "Evet, kilo aldım. Aslında sonra açıklayacaktım ama şimdi söyleyeyim; bulimia nervoza hastalığına yakalandım. İyileşme sürecindeyim" demişti.

Bir süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf ile aşk yaşayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda, ilişkisiyle ilgili merak edilenleri açıklamıştı.

"GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK"

Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayelerini anlatan Özaslan, "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" demişti.