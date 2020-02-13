13.02.2020 - 09:55 | | SEÇKİN ŞENVARDAR
Ebru Destan: Boşanma süreci devam ediyor
Üç yıl önce 'Yalnız Değiliz' adlı kitabını çıkartan oyuncu Ebru Destan, kitabının devamı için kolları sıvadı. Önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takılan Destan, çıkacak olan ikinci kitabı için konuştu.
Destan, ”Üç yıl önce kitapseverlerle buluşturduğumuz Yalnız Değiliz kitabımın devamı için hazırlıklar tamamlandı. İlki çok büyük beğeni topladığı ve kitapseverlerden gelen yoğun ilgiden dolayı ikincisine karar verdik. İlk kitabımın devamı gibi olacak ama isime daha karar vermedik henüz. Heyecanla çalışıyoruz" dedi.
Bu arada Ebru Destan, eşi Mete Okay İnan ile dört yıldır süren çekişmeli boşanma davasının devam ettiğini söyleyerek "Yayın yasağı olduğu için dava hakkında konuşamıyorum. Dava devam ediyor" dedi.