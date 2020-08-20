Ebru Gündeş'in atına ne oldu? Gerçek ortaya çıktı

Reza Zarrab, 2012 yılında 800 bin TL'ye bir yarış atı alıp Ebru Gündeş’e hediye etmişti. Gündeş’in, ‘Duty Free’ isimli atı emekliye ayrıldıktan sonra 100 bin TL'ye sattığı öne sürüldü. Ancak işin aslı başka çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Duty Free , 2014 yılında sakatlandı. Gündeş, yarış çevrelerinde ‘efsane’ olarak anılan atın soyunun devam etmesi amacıyla onu 2015’te yetiştirici Alp Şemsettin Evcimen’e verdi ve karşılığında para almadı.

1 MİLYON TL KAZANDIRDI

2008 doğumlu Duty Free, Haziran 2012'de Ebru Gündeş’in oldu. At, o tarihten Ekim 2014’e kadar katıldığı Türkiye Jokey Kulübü yarışlarında sanatçıya toplam 1 milyon 47 bin TL kazandırdı.