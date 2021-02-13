Ebru Şallı eşinin sürprizini paylaştı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Eylül 2019’da nikah masasına oturmuştu. Akkuş, evlilik yıldönümünde, doğum gününde eşine jestler yapıp pahalı hediyeler almıştı.

Geçen yılki Sevgililer Günü’nde eşine 101 adet gül veren Uğur Akkuş, bu yıl erken davrandı ve dün sürprizi ile Ebru Şallı'nın yüzünü güldürdü.

"101 GÜLÜMÜ ALINCA BEN"

Ebru Şallı, gülleriyle verdiği pozu Instagram hesabından paylaşıp, kalp emojisiyle birlikte “Erken Sevgililer Günü gelsin o zaman. 101 gülümü alınca ben. Çok seviyorum” mesajını yazdı.