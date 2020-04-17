MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Son dakika haberler: Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti
17.04.2020 - 13:30 | | İstanbul (DHA)

Son dakika haberler: Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti

Eski manken ve sunucu Ebru Şallı'nın 2013'te boşandığı Harun Tan'dan olan oğlu Pars, dün akşam hayatını kaybetti. 8 yaşındaki Pars, yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi görüyordu.

Son dakika haberler: Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti

Harun Tan ile Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü Maslak'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.

Son dakika haberler: Ebru Şallının oğlu Pars hayatını kaybetti

"ELEŞTİRİLER UMURUMDA DEĞİL"
Pars’ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl içini dökmüştü. Eski manken, “Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars” demişti.

Lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:
"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."

Son dakika haberler: Ebru Şallının oğlu Pars hayatını kaybetti

Magazin Haberleri Bülteni (17 Nisan 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yalın sağlık çalışanlarını ağırladı

Yalın sağlık çalışanlarını ağırladı

Örnek davranış

Örnek davranış

Klip miniklere emanet

Klip miniklere emanet

Çocuklara destek

Çocuklara destek

Sıradaki Haber