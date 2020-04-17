Son dakika haberler: Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti

Harun Tan ile Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars, dün gece tedavi gördüğü Maslak'taki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Yaklaşık bir yıldır lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen Pars Tan için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Pars Tan, Kilyos mezarlığında defnedildi.

"ELEŞTİRİLER UMURUMDA DEĞİL"

Pars’ın lenfoma hastalığına yakalanmasıyla zor günler geçiren Ebru Şallı, geçtiğimiz yıl içini dökmüştü. Eski manken, “Özel hayatıma gelen eleştiriler umurumda değil. Önceliğim Pars” demişti.

Lenfoma hastalığına yakalanan 8 yaşındaki oğlunun yaşadığı süreçten de bahseden Ebru Şallı, şunları söylemişti:

"Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Hastalık nedeniyle Pars'ın eğitimine de ara verdik. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz; ancak şu an Pars'ın durumu daha iyi."