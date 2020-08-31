31.08.2020 - 15:35 |
Ece Vahapğlu'ndan anlamlı 30 Ağustos paylaşımı
Sunucu ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, Bodrum’daki yazlık evlerinde oğlu Efe ve eşi Cihan Alpay ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.
Oğlu Efe ile birlikte Atatürk resminin önünde poz veren Ece Vahapoğlu, oğlunun Atatürk portesini sevdiği fotoğrafı paylaşarak, “Dün, bugün, yarın, sonsuza dek" notunu düştü.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.