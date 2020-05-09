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09.05.2020 - 15:04 |

Ece Vahapoğlu: uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum

2018'de Cihan Alpay ile nikah masasına oturan, Aralık 2019’da oğlu Efe Alpay’ı dünyaya getiren sunucu Ece Vahapoğlu, MAG dergisine röportaj verdi.

Ece Vahapoğlu: uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum
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Ece Vahapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Efe’nin doğumu ile hayatımdaki öncelikler yer değiştirdi. Artık ilk sırada hep Efe var.
- İtiraf etmeliyim ki, karantina günlerinde evden çalışmayı sevdim. Çünkü hem işimi ihmal etmiyorum, hem de oğlumla daha fazla vakit geçiriyorum. Annelik öyle bir aşk ki, uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum.

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Cadde Yazarları

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