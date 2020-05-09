09.05.2020 - 15:04 |
Ece Vahapoğlu: uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum
2018'de Cihan Alpay ile nikah masasına oturan, Aralık 2019’da oğlu Efe Alpay’ı dünyaya getiren sunucu Ece Vahapoğlu, MAG dergisine röportaj verdi.
Ece Vahapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
- Efe’nin doğumu ile hayatımdaki öncelikler yer değiştirdi. Artık ilk sırada hep Efe var.
- İtiraf etmeliyim ki, karantina günlerinde evden çalışmayı sevdim. Çünkü hem işimi ihmal etmiyorum, hem de oğlumla daha fazla vakit geçiriyorum. Annelik öyle bir aşk ki, uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum.