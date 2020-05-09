Ece Vahapoğlu: uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum

Ece Vahapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Efe’nin doğumu ile hayatımdaki öncelikler yer değiştirdi. Artık ilk sırada hep Efe var.

- İtiraf etmeliyim ki, karantina günlerinde evden çalışmayı sevdim. Çünkü hem işimi ihmal etmiyorum, hem de oğlumla daha fazla vakit geçiriyorum. Annelik öyle bir aşk ki, uyku arasında bile bebeğimi özlüyorum.