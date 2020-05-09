09.05.2020 - 16:03 |
Eda Ece reklam yaptı, pişman oldu!
Oyuncu Eda Ece, sosyal medyada kendi kullanmadığı hiçbir ürünün reklamını yapmadığını söyledi.
Eda Ece, "Bir kere, bir markanın reklamını yaptım. Şevval (Sam) arayıp uyardı. Hayvanlar üzerinde deney yapılan bir ürünmüş. Çok üzüldüm" dedi. (Posta)
Ünlü çiftten 'Bir temizliğin daha sonuna geldik' paylaşımıOyuncu çift Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner, karantina günlerini neşeli hale getiriyor. Öner, eşiyle birlikte ev eşyalarını müzik enstrümanı gibi kullandığı videoyu sosyal medyadan yayınlayarak, "Bir temizliğin daha sonuna geldik" şeklinde espri yaptı.