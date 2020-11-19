Eda-Metin Özülkü doktorlarla konser verdi

Başak İkiz’in sunduğu ve çekimleri Grand Pera Emek Sahnesi’nde gerçekleştirilen konserde doktorlar Hakan Kahraman, Müzeyyen Aslan ve Nurgül Çelikaslan Ulusoy, Metin-Eda Özülkü çiftiyle birlikte sevilen parçaları seslendirdi.

Pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen ve sosyal medyadan yayınlanan konserde konuşan Metin Özülkü ‘’Toplumun ruh sağlığına hitap eden bir iş yapıyoruz. Bu yüzden yaptığımız işi önemsiyoruz. İnşallah en kısa sürede bu durumu atlatır, sağlıklı mutlu günlere kavuşuruz diye ümit ediyorum’’ dedi.