EDHO Bahar kimdir? Bahar Sincanlı rolünü oynayan Pelin Akil kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının salı akşamları ilgiyle takip edilen projesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine sonradan dahil olan Bahar Sincanlı yani Pelin Akil, adından söz ettiriyor. Arka Sıradakiler ile oyunculuk yaşamına başlayan Akil, son dönemde EDHO'da dikkat çekiyor. Pelin Akil kim?

PELİN AKİL KİMDİR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tufan'ın eşi, Cengiz Sincanlı'nın da kızı rolünü üstlenen Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Rent Müzikali, Marika'nın Serveti, Abim Geldi, İstanbulname, Depo, Sersefil-Korkuyorum sevgilim ve Closer gibi tiyatro oyunlarında yer almıştır. İlk olarak 2007-2011 yılları arasında FOX TV'de yayımlanan Arka Sıradakiler dizisiyle tanındı ve ardından TRT 1'de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye rolünü oynadı, Kurt Kanunun'da oynadığı süreçte bir de TRT 1'de yayımlanan Seksenler dizisinde Seçil karakterine can veriyordu.

Pelin Akil 2012 yılında Show TV'de yayımlanan Suskunlar dizisinde Nisan karakterini canlandırdı, daha sonra 2014 yılında TRT 1'de yayınlanan Kızıl Elma dizisiyle ekrana geldi. 2015'te Show TV'de yayımlanan Ne Münasebet dizisinde Nil karakterine can vermiştir. Bunların yanı sıra Atv'de de yayınlanan Aile İṣi ve yine Star TV de yayımlanan Çember gibi projelerde yer almıştır. Pelin Akil sadece dizilerde oynamadı, hem beyaz perdede hem tiyatro oyunlarıyla karşımıza çıkmaya devam etti.

Genç oyuncu Akil, 2016 yılından bu yanan kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile evlidir. Çiftin iki de çocukları bulunuyor.