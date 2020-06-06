Editörün seçtikleri

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Bobbi Brown’un yeni çıkan ‘Summer Glow Koleksiyonu’, yaz mevsimine renk katmaya hazırlanıyor. Altın high-lighter’dan pırıltılı tonlara uzanan başrol renkleri, sağlıklı bir bronzluk vadediyor. Mat ve pırıltıyı tercihe bırakan marka, ürünleri sınırlı sayıda üretti.













Retro esintisi



H&M, renkli ve yaratıcı gözlükleriyle tanınan CHIMI ile iş birliği yaptı. Koleksiyonda, güneş gözlüklerinin yanı sıra kıyafetler ve aksesuarlar da yer alırken, retro esintili sokak tarzı, pastel tonları barındırıyor.













Sportif babalara!

Dockers®, baba olmanın tarifsiz her anında mükemmel hisseden erkeklere, ‘Babalar Günü’ vesilesiyle günlük tarzda rahatlık sağlayan kombinler hazırladı. Rahatlık ve şıklığı ön planda tutan marka, farklı hediye önerileri sunuyor.













Romantik koleksiyon

Flormar, hayalperest ve romantik duygulardan ilham alarak hazırladığı yeni koleksiyonu ‘Nuromantic’ ile sezonun trend renklerinden oluşan, 12 farklı ürünü müşterileriyle buluşturdu. Ambalajlarını da çiçek desenleriyle süsleyen marka, mevsimin renklerini, tazeliğini ve feminenliği temsil ediyor.















Organik içerik

Yüksek teknolojinin, organik bileşenleri bir araya getirdiği The Organic Pharmacy’nin ultra hafif formülünde mineral, antioksidan, kirlilik önleyici, korumalı, günlük ve parıltıyı artıran serumu ‘Radiant Day Shield’, üzümden elde edilen kök hücrelerle, cildin kendi kök hücrelerini UV stresinden uzaklaştırmaya yardımcı...









