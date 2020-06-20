Editörün seçtikleri

Deniz esintisi



Zevkli ve şık babalar için yaz koleksiyonunu satışa sunan Falconeri, İtalyan işçiliğinin kullanıldığı tasarımlarla iddiasını ortaya koyuyor. Denizden ilham alınarak hazırlanan ürünlerde, mavi ve yeşilin tonları başrolde.



Bakımlı babalara



Biyolojiden ilham alarak ürün geliştiren Bioderma, bakımına düşkün babaları unutmuyor. Cildin doğal mekanizmasına uygun içerikteki koleksiyon, Babalar Günü için hediye arayışında olanlara seçenek sunuyor.













Uyum arayanlara!



Babalarını örnek alan minikler, onlar gibi olmak ve giyinmek isterler. Oğullarıyla bir örnek olmayı tercih eden babalar, FLO erkek ve çocuk koleksiyonlarındaki uyumlu ayakkabı modelleriyle hediye seçimini yapabilir.



Kutlama detayı



Farklı hediye seçenekleriyle Babalar Günü’nü karşılayan Vakko, koleksiyonuyla her zevke hitap ediyor. Giyim seçkileri, aksesuarlar ve Vakko Home’un tasarım çizgisini yansıtan seçenekler, kutlamalara eşlik ediyor.



Zamansız tasarımlar



Feminen ve modern tasarımları renkli detaylarla tamamlayan İpekyol İlkbahar-Yaz 2020 Koleksiyonu, yeni mevsime ferah ürünler sunuyor. İpekyol kadınının stiline gönderme yapan tasarımlar, sahil şeridindeki şıklık kodlarını yeniden yorumluyor.

