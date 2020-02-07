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07.02.2020 - 13:17 |

Ege Kökenli'den estetik itirafı!

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Sağlam Geziyoruz' programında Türev Şef'in konuğu olan oyuncu Ege Kökenli, estetik yaptırdığını itiraf etti.

Ege Kökenli'den estetik itirafı!

Ege Kökenli, estetik sorusu üzerine, "Benim Tatlı Yalanım dizisi 28 bölüm sürdü, ben 26'ncı bölümde ayrıldım. 24'üncü bölümde set ışığının altında bir fotoğraf paylaştım. Her yerde 'Ege Kökenli badem göz estetiği oldu' haberleri var. 'Badem göz estetiği ne ya?' diyorum. 'Ne olduğumu iddia ediyorlar, önce ona ulaşmam lazım' diye düşündüm. Ben aslında kepçeydim, öyle doğmuştum. Arkadan ışık vuruyor, benim kulaklar pembe, fil yavrusu gibi. Olabildiğince geri çekip diktiler. Ne kadar oluyor, üçte biri kadar geri geliyor. Hala biraz kepçeyim" ifadelerini kullandı.

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