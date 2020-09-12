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12.09.2020 - 07:00 |

Eğitim için koşu

Koruncuk Vakfı, 20 Eylül’de gerçekleşecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda tüm gönüllülerini, Koruncuk Kütüphanesi’nin inşasına destek olmak için koşmaya çağırıyor

Eğitim için koşu
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Koruncuk Vakfı, 20 Eylül’de gerçekleşecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda tüm gönüllülerini, Koruncuk Kütüphanesi’nin inşasına destek olmak için koşmaya çağırıyor. Koruncukköy Bolluca’da yapım aşamasında olan Özel Koruncukköy Ortaokul Kız Yurdu içinde yer alacak kütüphane, eğitime erişimleri risk altındaki 60 kız çocuğuna hizmet verecek. Maratonda beş bağışçıya ulaşan her Koruncuk Kahramanı’nın ismi de kütüphane girişine yazılacak. Pandemi sürecinde yalnızca 21K koşusunun fiziki olarak gerçekleşeceği maratonda,10K koşusu ise sanal ortamda yapılacak.

Hakan Altun sosyal medyada olay oldu!Şarkıcı Hakan Altun, geçtiğimiz günlerde kendisi hakkında çıkan 'Müziği bıraktı' iddilarına yanıt vermek için kamera karşısına geçti. Videolu açıklama yapan Altun'un baş parmağındaki değişiklik sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.
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