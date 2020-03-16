EĞLENCELİ AÇILIŞ

Ya Sonra Karaköy, Pera Port Hotel’in terasında kapılarını açtı. Mekanın ortakları Mesut Şen ve Özcan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davete, Banu Zorlu, Nuray Sayarı, Elif Yılmaz, Mert Özcan, Mert Altınışık, Arzu Özal ve Serap Dindar gibi sanat ile cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Zorlu, İtalya’da yaşayan sevgilisiyle koronavirüs yüzünden görüşemediğini açıkladı. Şarkıcı, “İtalya’da her şey durdu. Benim için de öyle oldu. Maalesef görüşemiyoruz. Bütün gün evde, sadece hava almak için dışarı çıkıyor. Sağlık durumu iyi” dedi. Miss and Mr. Fashion TV 2020 birincisi Yılmaz ise, menajeriyle 36 bin TL’lik tazminat cezalı evlilik sözleşmesi imzaladığı söyledi.