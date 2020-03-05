Egzotik tasarımlar

Bir giyim firması, Kolombiyalı tasarımcı Johanna Ortiz iş birliğiyle oluşturduğu koleksiyonun tanıtımını, Nişantaşı’ndaki mağazasında gerçekleştirdi. Markanın Türkiye iletişim müdürü Pelin Atay Kuran’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Gamze Saraçoğlu, Özlem Güsar, Pınar Altuğ Atacan, Nefise Karatay Day, Tülin Şahin, Batya Kebudi ve Jale Balcı gibi isimler katıldı. Egzotik renk paleti, tropik çiçekler ve romantik silüetlerden oluşan koleksiyon, 12 Mart’tan itibaren satışa sunulacak.