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13.07.2020 - 14:44 |

Ekin Türkmen 'Ramo' dizisinden ayrıldı!

Show TV'nin geçtiğimiz sezon başlayan dizisi 'Ramo'da 2. sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Çekimleri Adana yerine artık İstanbul'da yapılacak olan diziden ünlü oyuncu Ekin Türkmen ayrıldı.

Ekin Türkmen 'Ramo' dizisinden ayrıldı!
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BKM'nin yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı 'Ramo' dizisi yeni sezonda da Show TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

İkinci sezon hazırlıkları devam eden dizide, şaşırtıcı bir ayrılık yaşandı. 'Ramo'ya 10. bölümde katılan güzel oyuncu Ekin Türkmen, senaryo değişikliğinden dolayı diziden ayrıldı.

Öte yandan ağustos ayında çekimlerin başlayacağı dizinin hikayesi artık Adana’da değil İstanbul’da geçecek.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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