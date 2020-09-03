Elçin Sangu 'İyi Günde Kötü Günde'yi anlattı

Leyla karakteri ile ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, yeni projesi için oldukça heyecanlı. Gülmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum o nedenle 'İyi Günde Kötü Günde' gibi işler benim de yüzümü güldürüyor ve yaşam enerjime uyuyor.

Dizideki aşk üçgenin klasik bir aşk üçgeni olmadığına dikkat çeken oyuncu dizideki karakterler ile ilgili ise şu açıklamaları yaptı; "Klasik ara bozan kadın üçgeni izleyemeyecekler. Hayatın tesadüfleri üzerinden oluşan bir üçgen. Dizimizde her karakterin bir alt hikayesi var ve zamanla göreceğiz. En önemlisi bu dizide aslında gerçekten kötülük yapmak için kötü olan bir karakter yok."