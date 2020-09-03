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03.09.2020 - 11:05 |

Elçin Sangu 'İyi Günde Kötü Günde'yi anlattı

L’Officiel dergisinin eylül sayısına kapak olan Elçin Sangu, Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni dizisi “İyi Güne Kötü Günde” için renkli açıklamalarda bulundu.

Elçin Sangu 'İyi Günde Kötü Günde'yi anlattı
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Leyla karakteri ile ekrana dönmeye hazırlanan güzel oyuncu, yeni projesi için oldukça heyecanlı. Gülmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum o nedenle 'İyi Günde Kötü Günde' gibi işler benim de yüzümü güldürüyor ve yaşam enerjime uyuyor.

Dizideki aşk üçgenin klasik bir aşk üçgeni olmadığına dikkat çeken oyuncu dizideki karakterler ile ilgili ise şu açıklamaları yaptı; "Klasik ara bozan kadın üçgeni izleyemeyecekler. Hayatın tesadüfleri üzerinden oluşan bir üçgen. Dizimizde her karakterin bir alt hikayesi var ve zamanla göreceğiz. En önemlisi bu dizide aslında gerçekten kötülük yapmak için kötü olan bir karakter yok."

 

 

Magazin Haberleri Bülteni (3 Eylül 2020)İşte Magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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