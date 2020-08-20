20.08.2020 - 17:07 |
Eliz Sakuçoğlu: 15 yaşında sigara içerken evi yaktım!
Stil danışmanı Eliz Şakuçoğlu, 15-16 yaşlarında gizli gizli sigara içtiği dönemde başına gelen bir olayı anlattı.
Eliz Şakuçoğlu, Hürriyet'ten Nazan Ortaç'ın sorularını yanıtladı. 36 yaşındaki stil danışmanı, "Kendiniz hakkında öyle bir şey söyleyin ki çok şaşırayım" sorusu üzerine, "15-16 yaşlarımda babamdan gizli gizli sigara içtiğim dönemlerde oturduğumuz evin yarısını yakmıştım!" ifadelerini kullandı.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.