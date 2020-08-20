Eliz Sakuçoğlu: 15 yaşında sigara içerken evi yaktım!

Eliz Şakuçoğlu, Hürriyet'ten Nazan Ortaç'ın sorularını yanıtladı. 36 yaşındaki stil danışmanı, "Kendiniz hakkında öyle bir şey söyleyin ki çok şaşırayım" sorusu üzerine, "15-16 yaşlarımda babamdan gizli gizli sigara içtiğim dönemlerde oturduğumuz evin yarısını yakmıştım!" ifadelerini kullandı.