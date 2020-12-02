Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında, nereli?
Emir Can İğrek şarkıları ile milyonlarca kişi tarafından büyük beğeni ile dinleniyor. 'Nalan' şarkısıyla ciddi çıkış yapan İğrek, Tekirdağ'da doğdu ve eğitimine bu şehirde başladı. İşte, Emir Can İğrek şarkıları...
Emir Can İğrek sosyal medyada besteleri ve şarkıları ile dikkatleri üzerine çekti. Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı ödülüne layık görüldü ve başarılı genç şarkıcı Zeynep Bastık'la da düet yaptı. Emircan İğrek hayatı, biyografisi haberimizde.
EMİR CAN İĞREK KİMDİR?
İğrek, 2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya geldi. Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Müziğe Tekirdağ'da ve küçük müzik gruplarında başladı. 2019'da Nalan adlı şarkısıyla büyük çıkış yaptı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü almaya hak kazandı. Birçok şarkıcıya da bestelerini veren Emir Can, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim görüyor.
ŞARKILARI
Ağır Roman (2018)
Single'ları
Gönül Davası - 2017
Aç Bağrını - 2018
Defoluyorum - 2019
Gömleğimin Cebi - 2019
Dönsen Bile - 2019
Nevale - 2019
Nalan - 2019
Silahım Yok - 2019
Sapa - 2020
Meydan - 2020
Darbe (feat. Patron) - 2020
Saman Sarısı - 2020
Dargın" (Zeynep Bastık ile) - 2020