Emre Karayel ile Gizem Demirci'den düğün çekimi

Ünlü oyuncu Emre Karayel nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İç mimar Gizem Demirci ile Emre Karayel’in nişan töreni geçtiğimiz haftalarda İzmir’de aile arasında gerçekleşti.

"BİR YILDIZ DAHA KAYDI"

Karayel, nişan hazırlığını sosyal medyadan, “Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var.” sözleriyle duyurmuştu.

Karayel, aile arasında nişanlandığı Gizem Demirci'yle daha sonra Alaçatı’da tatile çıktı. Çeşme'de güneş ve denizin keyfini çıkaran Emre Karayel ve Gizen Demirci'ye arkadaşları da eşlik etti.

DÜĞÜN ÖNCESİ ÇEKİM

Çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık giyerek fotoğraf çekimi yaptırdı.