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22.08.2020 - 08:47 |

Emre Karayel ile Gizem Demirci'den düğün çekimi

Geçen ay nişanlanan ünlü oyuncu Emre Karayel ve iç mimar Gizem Demirci, düğün hazırlıklarına hız verdi.

Emre Karayel ile Gizem Demirci'den düğün çekimi
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Ünlü oyuncu Emre Karayel nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı. İç mimar Gizem Demirci ile Emre Karayel’in nişan töreni geçtiğimiz haftalarda İzmir’de aile arasında gerçekleşti.

"BİR YILDIZ DAHA KAYDI"
Karayel, nişan hazırlığını sosyal medyadan, “Hazırlıklar başlasın. Bir yıldız daha kaydı. Nişanımız var.” sözleriyle duyurmuştu.

Karayel, aile arasında nişanlandığı Gizem Demirci'yle daha sonra Alaçatı’da tatile çıktı. Çeşme'de güneş ve denizin keyfini çıkaran Emre Karayel ve Gizen Demirci'ye arkadaşları da eşlik etti.

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Emre Karayel nişanlısıyla tatile çıktı

DÜĞÜN ÖNCESİ ÇEKİM
Çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık giyerek fotoğraf çekimi yaptırdı.

Emre Karayel ile Gizem Demirciden düğün çekimi

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Magazin Haberleri Bülteni 21 Ağustos 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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