MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri En keyifli filmler ücretsiz olarak KanalD.com.tr’de
23.03.2020 - 12:44 |

En keyifli filmler ücretsiz olarak KanalD.com.tr’de

Kanal D, dünyanın ve ülkemizin geçirmekte olduğu zorlu süreçte #EvdeKal hareketini desteklemek ve izleyicilerinin evde kaldığı süreci eğlenceli hale getirmek için harekete geçiyor. Sağlığın ve Ülken için #EvdeKalFilmleKal

En keyifli filmler ücretsiz olarak KanalD.com.tr’de

Kanal D’de yer alan güncel/arşiv dizi ve programların yayın hizmetini sunan kanald.com.tr, #EvdeKalFilmleKal hareketiyle farklı kategorilerde gişe rekortmeni, ödüllü ya da festivallerde gösterilmiş 100’den fazla yerli ve yabancı sinema filmini izleyicilerinin beğenisine 'ücretsiz' sunuyor.

İster web’den, ister mobil cihazlardan kolaylıkla izlenebilecek filmler arasında;
Jennifer Lawrence’ın Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı 'Umut Işığım', birçok ödüllü oyuncunun rol aldığı ve iç içe geçen hikayelerden oluşan 'Sanal Hayatlar', Mark Ruffalo ve Keira Knightley’nin başrollerini paylaştığı 'Yeniden Başla' ve Fırat Tanış ile Ayça Erduran’ın rol aldığı, içinizi ısıtacak 'Çetin Ceviz' serisi gibi filmler yer alıyor.

Ailenizle keyifle izleyebileceğiniz dijital film arşivi kanald.com.tr Sinemalar kategorisinde.

https://www.kanald.com.tr/evde-sinema adresiyle #EvdeKalFilmleKal Türkiye.

En keyifli filmler ücretsiz olarak KanalD.com.tr’de

 

Nil Karaibrahimgil’den karantina şarkısıKorona virüsüne karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı. Karaibrahimgil'in karantina günlerinde yazdığı şarkısı büyük ilgi gördü.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İkinci defa yönetmen oldu

İkinci defa yönetmen oldu

‘Sanat iyileştirir’

‘Sanat iyileştirir’

Yöresel yemekler

Yöresel yemekler

KANSER NEDİR, NASIL GELİŞİR

KANSER NEDİR, NASIL GELİŞİR

Sıradaki Haber