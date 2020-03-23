En keyifli filmler ücretsiz olarak KanalD.com.tr’de

Kanal D’de yer alan güncel/arşiv dizi ve programların yayın hizmetini sunan kanald.com.tr, #EvdeKalFilmleKal hareketiyle farklı kategorilerde gişe rekortmeni, ödüllü ya da festivallerde gösterilmiş 100’den fazla yerli ve yabancı sinema filmini izleyicilerinin beğenisine 'ücretsiz' sunuyor.

İster web’den, ister mobil cihazlardan kolaylıkla izlenebilecek filmler arasında;

Jennifer Lawrence’ın Oscar’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldığı 'Umut Işığım', birçok ödüllü oyuncunun rol aldığı ve iç içe geçen hikayelerden oluşan 'Sanal Hayatlar', Mark Ruffalo ve Keira Knightley’nin başrollerini paylaştığı 'Yeniden Başla' ve Fırat Tanış ile Ayça Erduran’ın rol aldığı, içinizi ısıtacak 'Çetin Ceviz' serisi gibi filmler yer alıyor.

Ailenizle keyifle izleyebileceğiniz dijital film arşivi kanald.com.tr Sinemalar kategorisinde.

https://www.kanald.com.tr/evde-sinema adresiyle #EvdeKalFilmleKal Türkiye.