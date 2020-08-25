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25.08.2020 - 10:31 |

Enes Batur yeni evine helikopter pisti yaptırdı!

Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi Ecenaz Üçer ile Nişantaşı'nda objektiflere yakalanan sosyal medya fenomeni Enes Batur, son olarak "yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdığı" yönündeki fotoğrafla gündem oldu.

Enes Batur yeni evine helikopter pisti yaptırdı!
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Ecenaz Üçer ile yeni bir aşka yelken açan Enes Batur, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başardı.

"GERİYE BİR HELİKOPTER ALMAK KALDI"
YouTube'da yayınladığı videolarla tanınan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni, yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı. Pisti gösteren bir fotoğraf yayınlayan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Enes Batur yeni evine helikopter pisti yaptırdı

1,5 MİLYON TL'LİK OYUNCAK!

Enes Batur-Ecenaz Üçer' çifti, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti. İkili, AVM'den Batur'un geçen yıl 1,5 milyon TL'ye aldığı BMW i8 model arabasıyla ayrılmıştı.

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