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25.11.2020 - 12:48 |

Engincan Ural'ın kahve molası

Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’ndeydi.

Engincan Ural'ın kahve molası
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Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de şık kombiniyle objektiflere yansıyan Hakan Ural, kahve alıp kısa süreli alışverişinin ardından AVM’den ayrıldı.

Koronavirüse yakalanan Fulya Öztürk canlı yayında yaşadıklarını anlattıCNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Kanal D ekranında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlantı yaparak, yaşadığı zorlu süreç hakkında konuştu.
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